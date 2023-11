Saronno dal 1 al 8 Novembre

La programmazione al Cinema Silvio Pellico:

A grande successo continua la proiezione dei ME CONTRO TE : VACANZE IN TRANSYLVANIA di Gianluca Leuzzi. I Me Contro Te tornano sul grande schermo per l’avventura di Halloween più divertente di sempre. Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici tramano nell’ombra.

Mercoledì 1 : ore 15.00 – 17.00 – 19.00

: ore 15.00 – 17.00 – 19.00 Sabato 4 : ore 16.00

: ore 16.00 Domenica 5 : ore 15.00

JOIKA – UN PASSO DAL SOGNO di James Napier Robertson. Joika è l’appassionante storia vera di Joy Womack l’unica Americana riuscita ad entrare nell’elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi in Russi. Dopo essere stata ammessa nell’Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l’ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi.

Giovedì 2 : ore 21.00

: ore 21.00 Venerdì 3 : ore 21.00

: ore 21.00 Sabato 4 : ore 18.00 – 21.00

: ore 18.00 – 21.00 Domenica 5 : ore 17.30 – 21.00

Ecco i titoli al Nuovo Cinema Prealpi:

C’È ANCORA DOMANI è un film di genere Commedia del 2023, Paola Cortellesi fa il suo esordio alla regia con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra. Il film è stato premiato a Roma Film Festival

Mercoledì 1 : ore 17.30 – 21.00

: ore 17.30 – 21.00 Venerdì 3 : ore 21.00

: ore 21.00 Sabato 4 : ore 17.30 – 21.00

: ore 17.30 – 21.00 Domenica 5 : ore 15.30 – 21.00

Io, noi e Gaber è un film di genere documentario del 2023, diretto da Riccardo Milani, con Claudio Bisio e Francesco Centorame. A vent’anni dalla sua scomparsa, Giorgio Gaber lascia un’eredità fondamentale per la cultura del Paese. Girato tra Milano e Viareggio, le due città della sua vita, questo documentario racconta la storia privata e artistica dell’autore di canzoni e spettacoli teatrali indimenticabili. Attraverso interviste e materiali di repertorio, ascoltiamo le parole della famiglia e riviviamo insieme a chi l’ha conosciuto, il suo grande genio.

Lunedì 6 : ore 21.00

Le nostre rassegne

FILM EVENTO

Arriva CALLAS – PARIGI 1958 di Tom Volf in versione restaurata in 4K in lingua originale, sottotitolato in italiano. Nel dicembre del 1958 la divina Maria Callas (1923-1977) esordiva all’Opéra di Parigi nel concerto La Grande Notte dell’Opera: quella serata storica, ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa, sarebbe diventata uno degli eventi del secolo.

Domenica 5 : ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

: ore 17.30 al Mercoledì 8 : ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

L’OPERA AL CINEMA

Arriva sul grande schermo DON CHISCIOTTE – DAL ROYAL OPERA HOUSE parla del goffo cavaliere Don Chisciotte e il suo fedele scudiero Sancho Panza incontrano tra gli altri una disperata coppia di amanti, Kitri (Akane Takada) e la sua dolce metà Basilio, impossibilitati a sposarsi in quanto il padre di Kitri vuole che lei si unisca in matrimonio con il benestante Gamache. Don Chisciotte, col suo fare eroico, interviene e convince Gamache a dare il consenso per il matrimonio di Kitri e Basilio.

Martedì 7 : ore 20.15 al Nuovo Cinema Prealpi

: ore 20.15 al Mercoledì 8 : ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

CINEFORUM. INIZIA LO SPETTACOLO…

Il secondo appuntamento della rassegna più seguita di sempre FOLLOWING di Christopher Nolan. Racconta di Bill, apprendista scrittore a Londra, vorrebbe scrivere un romanzo, raccontare storie, disegnare ritratti. Disoccupato con tanto tempo da spendere, pesca persone tra la folla e le segue discretamente, spia sconosciuti per pura curiosità, per trovare ispirazione, per scoprire dove vanno e da dove vengono. Ma la vita del voyeur; non sarà senza conseguenze.

Martedì 7 ore 20:45 con animatore al Cinema Silvio Pellico

ore 20:45 con animatore al Mercoledì 8 ore 15:30 & 21:00 al Nuovo Cinema Prealpi

ore 15:30 & 21:00 al Giovedì 9 ore 15:30 & 21:00 al Cinema Silvio Pellico

