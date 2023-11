SARONNO – Un nuovo grande successo per l’associazione genitori Aldo Moro che ieri pomeriggio, sfidando il maltempo della mattinata e trovando un tempo soleggiato e caldo, hanno proposto una castagnata in viale Santuario.

Nella vigilia della giornata di Ognissanti insomma mamme e papà hanno fatto vivere il viale davanti alla scuola media del quartiere Santuario con un’iniziativa che è diventata la principale attrattiva dell’Halloween saronnese. I preparativi sono iniziati intorno a mezzogiorno in modo che alle 14 per la prima uscita di bimbi e ragazzi fossero pronte centinaia di castagne fumanti. I cartocci sono andati letteralmente a ruba e a fine pomeriggio il bilancio parla di oltre un quintale, quindi 10 chilogrammi, di castagne cotte e acquistate per sostenere i programmi dell’istituto scolastico.

