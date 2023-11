Saronno dall’8 al 15 Novembre

La programmazione al Cinema Silvio Pellico:

Arriva sul grande schermo l’attesissimo THE MARVELS di Nia DaCosta. Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato.

Venerdì 10 : ore 21.00

: ore 21.00 Sabato 11 : ore 17.30 – 21.00

: ore 17.30 – 21.00 Domenica 12 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00

: ore 15.00 – 17.30 – 21.00 Lunedì 13 : ore 21.00

Ecco i titoli al Nuovo Cinema Prealpi:

C’È ANCORA DOMANI è un film di genere Commedia del 2023, Paola Cortellesi fa il suo esordio alla regia con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra. Il film è stato premiato a Roma Film Festival. Delia, la protagonista del film, è “una brava donna di casa” nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però “ha il difetto che risponde”, in un’epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua “mancanza”.

Sabato 11 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00

: ore 15.00 – 17.30 – 21.00 Domenica 12 : ore 15.30 – 21.00

: ore 15.30 – 21.00 Lunedì 13 : ore 21.00

Le nostre rassegne

FILM EVENTO

Ultima possibilità per CALLAS – PARIGI 1958 di Tom Volf in versione restaurata in 4K in lingua originale, sottotitolato in italiano.

Mercoledì 8 : ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Non perderti DALLAMERICARUSO – IL CONCERTO PERDUTO di Walter Veltroni. Un film che nasce riportando alla luce una storia d’amore a più strati: quella napoletana di Caruso e quella che lega Dalla a Napoli e Sorrento. Nell’estate del 1986 Lucio Dalla, in compagnia di alcuni amici, sta attraversando il golfo di Sorrento con la sua barca. È già considerato uno dei giganti della musica italiana ed è di ritorno dal concerto al Village Gate di New York, dove con gli Stadio ha registrato un album live destinato a chiamarsi “Dall’America”…

Mercoledì 22 : ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

CINEFORUM. INIZIA LO SPETTACOLO…

l’appuntamento di questa settimana FOLLOWING di Christopher Nolan. Una citazione dal film: “Osservi il comportamento di qualcuno e subito vieni assalito da migliaia di domande. Io seguivo le persone per trovare la risposta a quelle domande”.

Mercoledì 8 ore 15:30 & 21:00 al Nuovo Cinema Prealpi

ore 15:30 & 21:00 al Giovedì 9 ore 15:30 & 21:00 al Cinema Silvio Pellico

Ecco il titolo del prossimo appuntamento L’IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY di Hettie MacDonald. Harold è un uomo normale che ha attraversato la vita, vivendo ai margini, fino a quando un giorno va a imbucare una lettera… e continua a camminare.

Martedì 14 : ore 20:45 con animatore al Cinema Silvio Pellico

: ore 20:45 con animatore al Mercoledì 15 : ore 15:30 & 21:00 al Nuovo Cinema Prealpi

: ore 15:30 & 21:00 al Giovedì 16: ore 15:30 & 21:00 al Cinema Silvio Pellico

LA GRANDE ARTE AL CINEMA

Per gli amanti dell’arte ecco il nuovo appuntamento: PICASSO – UN RIBELLE A PARIGI – STORIA DI UNA VITA E DI UN MUSEO di Simona Risi. Il documentario segue due filoni narrativi paralleli. Il principale è quello del Museo. Dentro questa trama si sviluppa il ritratto di Picasso, la sua lunghissima vita, le contraddizioni del carattere, le mogli e le compagne, il tutto raccontato in stretta connessione con Parigi, la città che più ha amato e dove ha passato la maggior parte della sua esistenza.

Lunedì 27 : ore 15.00 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

: ore 15.00 – 21.00 al Venerdì 1 Dicembre : ore 15.30– 21.00 al Cinema Silvio Pellico

