CASTEGGIO – Pochi lo sanno, ma ieri, nel turno infrasettimanale, l’Fbc Saronno ha vinto (0-1) contro una delle squadre più antiche d’Italia. Il Casteggio Foot Ball Club nasce, infatti, nel 1898 ed è iscritta alla Federazione Italiana Football dal 1905. I gialloblu, dopo la Prima Guerra Mondiale, debuttarono nella massima serie della Lombardia, addirittura, giocando e perdendo in due partite folli contro l’Inter.

Uno dei più grandi onori sportivi della società di Casteggio è sicuramente la vittoria della Coppa Italia Dilettanti del 1976-1977. Parteciparono 256 squadre provenienti da tutte le regioni italiane e il torneo si giocò con la formula dell’eliminazione diretta, con andata e ritorno, ad eccezione della finale di San Siro. Il primo turno dei gialloblu venne passato vincendo contro l’Almè, società bergamasca che attualmente milita in Promozione. Il secondo turno è memorabile, in quanto, il Casteggio venne sorteggiato proprio contro il Saronno e riuscì a strappare la qualificazione grazie ad un pareggio per 1 a 1 a Saronno e, vigente la regola dei goal fuori casa, passarono i ragazzi allenati da mister Filini. Il percorso pazzo dei casteggiani proseguì ai 32esimi di finale grazie alla vittoria della lotteria dei rigori contro il Ventimiglia, società calcistica ligure. E’ ai sedicesimi di finale che la squadra di Filini inizia a fare sul serio e con un 3 a 1 sui toscani della Larcianese proseguì la marcia verso il sollevamento dell’ambita coppa. Con il dominio agli ottavi contro l’Argentana e una nuova vittoria ai rigori contro il Fucecchio ai quarti di finale, l’Fbc Casteggio raggiunse la semifinale. La vittoria contro il Contarina per un 2 a 0 finale, sommando i risultati di andata e ritorno, permise ai casteggiani di volare a San Siro che, al tempo, ospitava le finali di Coppa Italia Dilettanti. La squadra di Filini affrontò i campani della Sangiuseppese e la prestazione fu pressoché perfetta, dopo un primo tempo senza reti, nella seconda frazione di gioco, al 54′ passano avanti i gialloblu con il goal di Gravelloni e, all’88’ la chiude il subentrato Scotti. Il sogno venne realizzato e i tantissimi tifosi casteggiani presenti a San Siro videro la propria squadra alzare il trofeo al cielo nella scala del calcio.

La società del Casteggio tuttora ricorda l’impresa della propria squadra, tanto che all’ingresso del campo sportivo comunale di via Dabusti sono appese delle immagini che mantengono viva quella gloriosa vittoria che ha reso e continua a rendere fieri tutti i tifosi gialloblu.

02112023