SARONNO – Nottata da dimenticare per un 26enne di Origgio protagonista di un intervento di soccorso avvenuta ieri mattina in via Roma. Intorno alle 6 alcuni saronnesi, decisamente mattinieri se si considera la giornata festiva, hanno notato un giovane svenuto all’interno di una macchina in sosta lunga la via.

Preoccupati hanno dato l’allarme contattando il numero unico per le emergenze che ha fatto convergere sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e una pattuglia di carabinieri. Quando hanno aperto la macchina i soccorritori si sono trovati davanti un giovane confuso, provato ma senza ferite fisiche. Il ragazzo ha spiegato di aver alzato un po’ troppo il gomito in seguito ad una lite con la fidanzata. Il personale sanitario l’ha sottoposto ad alcuni accertamenti. A parte le conseguenze della bevuta stava bene. Non a caso il giovane ha rifiuto il trasferimento all’ospedale.

