SARONNO – “Non si tratta di una pozzanghera ma più di un “lago” che si forma dopo poche ore di pioggia e che rende davvero difficile l’ingresso dei bimbi all’asilo. Abbiamo più volte segnalato il problema all’Amministrazione comunale, anche prima che fosse così grave ma adesso la situazione è davvero insostenibile”.

E’ la segnalazione di una delle mamme che ogni mattina portano il proprio figlio alla scuola materna dell’istituto Castelli in via Novara: “Non si tratta solo delle dimensioni ma anche della profondità non è semplice per chi ha un bimbo fargli letteralmente guadare il lago che ci troviamo davanti al cancello e ovviamente quando ci sono più bimbi o intere classi la situazione si complica”.

Le segnalazioni si sono moltiplicate nelle ultime giornate di pioggia anche stamattina giovedì 2 novembre con le prime ore di pioggia la situazione tornerà critica. “Senza contare i muri d’acqua che sollevano le auto passando – conclude una nonna – non tutti gli automobilisti sono così consapevoli e attendi da rallentare per evitare problemi alle famiglie con i bimbi”.

