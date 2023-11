SOLARO – Il gruppo “Donna via libertà” di Solaro propone la mostra fotografica Il mio sguardo libero della street artist Shamsia Hassani per sensibilizzare sul tema dei diritti negati alle donne e della situazione sociale in Afghanistan.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 4 novembre alle 10 nella sala mostre di Villa Borromeo e rimarrà visitabile da lunedì alla domenica alle 16 alle 18, giovedì, sabato e domenica anche dalel 10 alle 12.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio culturasp[email protected] oppure il numero di telefono 0296984470.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Solaro, circolo Acli Città del Sole, Avis Solaro, Anpi sezione di Solaro, gruppo fotografico Cogli l’attimo e associazione culturale Il Pensiero Libero.

(foto archivio)

