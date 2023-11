BOLLATE – L’ex tecnico dell’Inox Team Saronno, in questo 2023 passato alla guida del Mkf Bollate, è stato confermato sulla panchina bollatese anche per la stagione 2024: il venezuelano Eduardo Arocha proseguirà dunque il lavoro iniziato in questa stagione.

Eduardo è stato un giocatore professionista negli Usa, dove ha vestito la casacca dei New York Mets, oltre che nella massima serie venezuelana, con i Magallanes e vanta dunque una grande esperienza.

In questa annata Arocha con il Mkf Bollate ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia ed i playoff del campionato di serie A1. La società che fa base al centro sportivo di Ospiate ha dunque già iniziato a guardare al prossimo futuro ed a lavorare per la prossima annata. Quello che è uno dei club più blasonati di tutti i tempi in Italia in questa stagione ha intanto fatto man bassa di titoli giovanili, vincendo lo scudetto in tutte le categorie.

(foto: Eduardo Arocha)

02112023