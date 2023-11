SARONNO – E’ stato necessario l’intervento della polizia locale del comando di piazza Repubblica per transennare, in via Caduti della Liberazione, la zona in cui sono caduti dei calcinacci oggi pomeriggio venerdì 3 novembre. E’ successo intorno alle 16.

Ad allertare gli agenti proprio alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto pezzi di intonaco cadere sulla stretta arteria che porta dal Municipio alla stazione. I calcinacci sono caduti dall’edificio che tempo fa era stato occupato per un paio di giorni dagli anarchici del centro sociale Telos.

Come detto non ci sono feriti o vetture danneggiate anche se i materiali hanno invaso marciapiedi e sede stradale. Non si è ancora riusciti a capire che i calcinacci siano caduti dalla facciata o dal tetto ma, a scopo precauzionale, la zona è stata transennata anche per rendere inagibile lo stretto marciapiede.

Sono stati ovviamente allertati la proprietà e l’ufficio tecnico.

