SARONNO – Domenica 5 novembre alle 16 in Villa Gianetti, si esibirà il tenore Andrea Cesare Coronella in veste di “Ambasciatore Carusiano della casa museo Enrico Caruso di Napoli”, titolo ricevuto nell’aprile 2022. Un ritorno veramente atteso dagli Amici della Lirica Giuditta Pasta di Saronno da quando per l’associazione partecipò al concerto di Natale 2002, dopo esser risultato vincitore assoluto al concorso lirico di Spoleto del 2001.

Per Andrea Cesare Coronella, uno degli ultimi allievi di Luciano Pavarotti, da allora il debutto al Regio di Parma in Rigoletto e l’inizio di una prestigiosa carriera che l’ha visto protagonista delle più importanti opere liriche, interprete di un vasto repertorio lirico e sacro nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri.

Accompagnato al pianoforte dal Sergio Catalano, Andrea Cesare Coronella eseguirà nella storica cornice saronnese Arie d’opera e Canzoni del repertorio Carusiano composte tra gli altri da Verdi, Puccini, Tchaikvosky, Donizetti e Mascagni.

Tra i più importanti premi ricevuti: “Promising Tenor” dalla Finnish Gigli association di Helsinki, premio diploma d’onore Giuseppe Di Stefano, Premio Pietro Mascagni, premio Rovere d’oro, premio Tito Schipa, premio Beniamino Gigli ed il Gigli d’oro, Premio Rubini.

Tra i prossimi impegni, un gala lirico al Teatro Regio di Parma ed una breve tournée in Spagna con Sergio Catalano, e nella primavera del 2024 un gala a Villa Bellosguardo a Lastra a Signa (in provincia di Firenze). Nella continua ricerca e perfezionamento, è seguito dal Soprano Cristina Barbieri ideatrice del Modena City Opera.

(foto d’archivio: un precedente concerto in Villa Gianetti)