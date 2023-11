CASTANO PRIMO- Domenica l’Fbc Saronno giocherà contro la Castanese alle 14.30 al centro comunale “Annibale Sacchi” di via Olimpiadi si Castano Primo. E della rosa avversaria la difesa saronnese dovrà prestare grande attenzione al bomber argentino-palestinese dei castanesi Carlos Salom. L’attaccante argentino naturalizzato palestinese, è dotato di un curriculum molto importante.

Salom esordisce nella serie B argentina nel Sacachispas, per poi trasferirsi nel 2007 al Rayo Vallecano, dove però non trova spazio e non realizza nemmeno una presenza. Nel 2014 si trasferisce in Cile, all’Union Española ed è proprio qua che realizza il miglior bottino, 39 goal in 104 presenze. Dopo varie esperienze in moltissime parti del mondo, si trasferisce in Italia e dopo il San Luca e la Civitanovese, viene ingaggiato dalla Castanese. Tra le altre cose ha esordito anche in nazionale con la Palestina, in un match amichevole contro il Tagikistan, dove ha trovato anche la gioia del goal.

Classifica

Calvairate 23 punti, Oltrepò e Pavia 20, Casteggio 19, Magenta e Solbiatese 18, Caronnese 17, Base 96 Seveso 15, Ardor Lazzate e Fbc Saronno e Castanese 14, Sestese e Verbano 12, Fc Milanese 9, Accaemia pavese 8, Vergiatese 6, Meda 5, Accademia Vittuone 4.

04112023