Calcio

SARONNO – Tanti gol e tante emozioni per la under 17 regionale del Fbc Saronno che l’altra sera ha giocato la gara di andata dei playout in casa (a Lazzate, per i “soliti” problemi legati all’inadeguatezza dell’impianto di illuminazione dello stadio saronnese) contro il Cantù San Paolo. Avviato col vento in poppa per i biancocelsti, con partita (e discorso playout) che sembravano ormai chiusi sul 5-1 ma nel finale i comaschi sono riusciti ad accorciare portandosi sul 5-3 conclusivo per il Fbc Saronno.

Un risultato che lascia ancora la sfida sui 180 minuti. La gara di ritorno è prevista domenica 26 maggio alle 10, al centro sportivo “Interregionale” di Cantù.

(foto Andrea Elli: alcune fasi del match di andata dei playout under 17 regionale fra Fbc Saronno e Cantù)

18052024