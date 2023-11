UBOLDO – Niente da fare per la Frazione calcistica Dal Pozzo: oggi al centro sportivo di Uboldo, casa dei gialloverdi in questa stagione, è giunta la sconfitta 4-3 contro la Polisportiva Veranese. Epilogo di una bella battaglia sportiva, emozionante e dunque con ben sette gol. Per il Dal Pozzo a segno Maggiore, autore di una doppietta, e Stefanizzi.

Si è giocato per la nona giornata del campionato di Seconda categoria, girone H: è un risultato che lascia il Dal Pozzo in zona playout.

Classifica

Gerenzanese e Bulgaro 24 punti, Cistellum e Stella Azzurra Arosio 22, Molinello 17, Figino e Virtus Cermenate 13, Cascina Mamete 12, Cogliatese 11, Polisportiva Veranese 10, Cesano Maderno 9, Amor sportiva 8, Giussano 7, Dal Pozzo 5, Novedrate e Casnatese 4.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: saluto finale dei giocatori del Dal Pozzo ai tifosi, al termine del match)

05112023