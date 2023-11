ORIGGIO – Il gruppo Panchina rossa Origgio in collaborazione con Pro Loco Origgio lancia l’iniziativa “Insieme verso il 25 novembre”. L’intento è creare un’opera collettiva che porti a riflettere sul tema del contrasto alla violenza di genere e valorizzare un luogo simbolico importante. Si chiede di realizzare a maglia o ad uncinetto dei quadrotti con lati di 20 cm, possibilmente in lana e senza preferenze di colore, ma verranno accettati anche gli elaborati di altri materiali che si dovessero avere a disposizione. Con i lavori ricevuti, il gruppo comporrà un manufatto che verrà presentato la mattina del 25 novembre in piazza 4 novembre, dove è collocata la Panchina rossa.



I quadrotti potranno essere consegnati:

mercoledì 8 novembre nella sede della Pro Loco in via Dante 15 dalle 21 alle 23;

sabato 11 novembre in Corte Fabbrica, Via Repubblica dalle 9.30 alle 12.



Per ulteriori informazioni si può contattare il gruppo su facebook o mandando una mail a [email protected] o al numero di telefono 3488128269.

