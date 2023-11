SARONNO – Continua senza sosta la mobilitazione per il parco dell’ex Seminario. Il dibattito cittadino sul progetto che prevede l’abbattimento di una quarantina di piante nell’area verde che l’Amministrazione con i fondi del Pnrr vuole trasformare in un luogo della cultura ossia in uno spazio con palco per eventi da 2 mila euro continua nelle piazze cittadini e anche nei social.

Ma non solo. Continua a crescere anche la petizione lanciata da un saronnese per “salvare gli alberi e il parco dell’ex Seminario”. Ad oggi sono oltre 500 le firme raccolte sul sito change.org.

Diversi anche i saronnesi che hanno lasciato un commento in cui si chiede di non abbattere piante con decenni di storia e che “fanno respirare la città” ma anche che esprimono dubbi sul progetto che snaturerebbe l’area verde e il quartiere.

Tra i temi anche quello della mancata trasparenza dall’Amministrazione comunale “visto che non è stato annunciato l’avvio dei lavori che dureranno un anno e si è limitata ad una nota con il rendering del progetto ma senza dati precisi sugli abbattimenti”.

