SARONNO – E’ stato affinato ossia corretto il progetto per il nuovo parco dell’ex Seminario che l’Amministrazione vorrebbe, con 2 milioni del Pnrr, trasfromare in un luogo della cultura con un palco per eventi da 2 mila persone.

Oggi l’Amministrazione comunale, con il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore Franco Casali, ha presentato le correzioni o gli affinamenti ad un progetto che come ha detto il primo cittadino “è importante per noi e abbiamo capito essere importante per la città visti gli interventi delle ultime settimane”

“Tengo molto alle piante – ha spiegato l’assessore all’Ambiente – e quindi viste le difficoltà patite dal patrimonio arboreo di quest’anno in città vogliamo che gli interventi sia i più qualificati e qualificanti possibile. Il parco è bello ma purtroppo dotato di piante che si usavano negli anni Cinquanta quando il clima era molto diverso e che hanno patito molto in questi anni. Ad esempio le piante di via Varese e del passaggio Luinetti non sono in stato florido ma ammalorate”.

Sono intervenuti così i tecnici ossia l’architetto Castiglioni e l’agronomo Alessandro Nicoloso. “Siamo progettisti – ha esordito Castiglioni – e crediamo molto nel progetto di cui il verde è una cosa importante ma non l’unica cosa importante. Crediamo molto anche nel dibattito sul progetto perchè se ne esce migliori se il dibattito è corretto e coi toni adeguati. Forse per questo progetto i tempi stretti del Pnrr hanno tolto spazio al dibattito. La qualità del progetto è importante per l’Amministrazione che ha preso atto delle considerazioni emerse con le quali siamo tornati a riflettere. Così abbiamo portato dei correttivi, un miglioramento, un’ottimizzazione della proposta”

“Per i tempi stretti del Pnrr abbiamo scelto, in prima battuta, una progettazione più impattante e intraprendente sul fronte degli abbattimenti che ora abbiamo potuto limare. Dopo gli approfondimenti che sono stati fatti e dopo le correzioni al layout architettonico (abbiamo cambiato ad esempio l’andamento del percorso d’ingresso) è previsto solo l’abbattimento di 18 piante + 1 “di cui era già previsto l’abbattimento ma si è schiantata prima che vi mettesse mano impresa”.

Si tratta di piante (comprese le 9 gia abbattute nella prima fase) che in quasi tutti i casi hanno già problemi: “Le dieci piante di abete rosso parallele a via Varese sono messe male. Hanno tanti elementi a partire dalla chiome rade rade sintomo di grande sofferenza”

Saranno poi abbattute le piante con parti vistosamente secche “che mal si conciliano con l’avvio di un nuovo parco e progetto” . Il saldo sarà comunque positivo: saranno più le piante piantumate che quelle abbattute e poi “ci sarà la sostituzione degli arbusti come gli ibiscus”

E i tecnici hanno concluso: “Il dibattito intorno al verde ha originato delle correzioni planimetriche e logistiche che non hanno modificato il senso generale del progetto. Sono convinto – ha concluso Castiglioni – che questo progetto arricchirà la città e la renderà più funzionale con un progetto di qualità”.

“Il dibattito – rimarca il sindaco – dimostra che il verde interessa ai cittadini, contrariamente a quanto pensa la politica e la stampa che crede che le priorità siano i parcheggi. Noi oggi abbiamo progettato un parco che migliorerà la città. Le informazioni fornite dai tecnici dimostrano quanto il nostro approccio sia razionale e scientifico. Come avvenuto per il Pgtu partiamo dai parametri tecnici per fare le migliori scelte su cui si basano le scelte amministrative”.

