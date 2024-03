Città

SARONNO – E’ quasi diventata un’attrazione cittadina il cantiere in corso al Parco dell’ex Seminario di via Varese dove nell’ultima settimana è stato completamente abbattuto il muro di recinzione.

Con i fondi del Pnrr l’Amministrazione sta rigenerando l’area verde con l’obiettivo di darle una nuova vita. “Non sarà affatto “un’area feste” hanno rimarcato più volte dal Comune “bensì un luogo di socialità e ritrovo, dove fare passeggiate tra i vialetti, dove fermarsi per una merenda o uno spuntino alle diverse ore del giorno sfruttando la caffetteria (che sarà un presidio fisso), un luogo dove portare i propri bambini a divertirsi sui giochi, dove talvolta si potrà assistere a spettacoli, concerti, proposte culturali, didattiche, ludiche e del tempo libero, in uno spazio attrezzato, nel rispetto di tutte le normative che la legge impone per la sicurezza dei fruitori”.

Il primo step, dopo gli abbattimenti delle piante all’ingresso, è stato l’allestimento del cantiere che ha cambiato i percorsi pedonali (eliminando anche alcuni stalli per la sosta) proprio per abbattere il muro.

guarda tutte le foto 7



Parco ex Seminario: il muro non c’è più. Ecco le prime foto del cantiere

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti