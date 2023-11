SARONNO – I ladri di pneumatici continuano a colpire a Saronno: lo scorso fine settimana, in orario notturno, è stata presa di mira una automobile che era posteggiata praticamente accanto all’ingresso del nuovo skatepark in via Leonardo da Vinci al quartiere Matteotti. E’ sparito una gomma con tanto di cerchione. è stato rubato anche un copricerchio, il tutto ad una Ford Fiesta. Rubato anche il coprifaro dello stop sul lunotto posteriore. E’ stata presentata denuncia contro ignoti e la proprietaria del mezzo ha anche pubblicato le foto del veicolo senza ruota, per mettere in guardia i concittadini.

Facile pensare che ci sia un unico filo conduttore con quanto avvenuto ventiquattro ore prima: proprio la notte prima, infatti, sempre al Matteotti erano state rubate tutte e quattro le gomme ad un’altra utilitaria, posteggiata a poco distanza.

Nella vicina Rovello Porro sono state invece bucate le gomme a numerose auto posteggiate.

08112023