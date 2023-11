SARONNO – L’avversario di domani del Fbc Saronno, il Verbano, ha un nuovo mister: dopo l’addio a Costanzo Celestini, la scelta è caduta su Gabriele Bortolato, che sarà dunque in panchina per la partita contro i biancocelesti che, causa l’impraticabilità del campo dello stadio Colombo Gianetti di Saronno, è stata spostata allo stadio “Azzurri d’Italia” di Gallarate, si giocherà come postecipo della decima giornata di Eccellenza, con inizio alle 19.

Bortolato è un mister emergente, l’anno scorso aveva guidato il Victoria in Prima categoria; in precedenza la juniores nazionale del Legnano.

Compito del nuovo mister del Verbano sarà quello di provare a risollevare la squadra che veleggia non lontana dalla zona playout e deve dunque iniziare a guardarsi alle spalle.

Classifica

Calvairate 26 punti, Pavia 23, Oltrepò 21, Casteggio e Caronnese 20, Magenta 19, Solbiatese 18, Fbc Saronno 17, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 16, Castanese 14, Sestese e Verbano 12, Accademia pavese 11, Fc Milanese 10, Meda 8, Vergiatese 6, Accademia Vittuone 4.

(foto: Gabriele Bortolato, nuovo tecnico del Verbano)

