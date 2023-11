SARONNO – Ancora un cambio di programma per il Fbc Saronno: causa l’inagibilità dello stadio Colombo Gianetti della saronnese via Biffi (il campo è da un mese e mezzo impraticabile) i biancocelesti avevano chiesto all’avversario domenicale, 10′ turno di Eccellenza, ovvero al Verbano di fare “inversione di campo”, proposta accettata dalla squadra di Besozzo ma respinta dalla Federazione calcio perchè i saronnesi – proprio per i problemi dello stadio saronnese – hanno già molte volte chiesto di invertire il calendario per giocare comunque fuori casa.

Cosa succederà adesso

Il club saronnese si è subito messo all’opera per cercare una alternativa, e come soluzione è stata trovata quella di giocare sempre domenica ma alle 19, allo stadio di Gallarate, che è stato preso in affitto per l’occasione. Il Verbano, dimostrando grande disponibilità, ha già dato il “disco verde”. Certo situazione non idiliaca per i tifosi del Fbc, che si ritrovano a “giocare in casa” lontano da Saronno ed in un orario inconsueto. La società ha chiesto di “stringere i denti”, scusandosi con i supporter (anche se certo le responsabilità non sono del Fbc Saronno, che è solo “inquilino” dello stadio comunale) e con la speranza di rientrare in città, per gli incontri interni, entro fine mese.

Classifica

Calvairate 26 punti, Pavia 23, Oltrepò 21, Casteggio e Caronnese 20, Magenta 19, Solbiatese 18, Fbc Saronno 17, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 16, Castanese 14, Sestese e Verbano 12, Accademia pavese 11, Fc Milanese 10, Meda 8, Vergiatese 6, Accademia Vittuone 4.

09112023