SARONNO – Odissea per l’impianto di riscaldamento del liceo classico Legnani che, nel caso in cui non si riescano a risolvere i problemi e le temperature tornino accettabili per gli studenti si prepara a fare ricorso alla Dad.

Ma andiamo con ordine. La vicenda riguarda la sede del plesso di via Volonterio 34 e in particolare l’ala più vecchia dell’istituto. Nelle ultime settimane per una serie di problemi e malgrado alcuni interventi di manutenzione la temperature nelle classi e corridoi è stata decisamente troppo bassa.

A spiegare la situazione la dirigente Chiara Lanzani con un circolare inviata alle famiglie degli studenti: “A causa di un ammaloramento della linea dell’impianto di riscaldamento, che interessa le aule collocate nell’ala vecchia del plesso di via Volonterio 34, nelle ultime settimane

abbiamo avuto molti disagi e temperature progressivamente sempre più basse. Per far fronte a queste difficoltà abbiamo sollecitato l’intervento dell’ente locale competente per ripristinare la situazione. Nelle scorse settimane era stata tempestivamente sistemata una perdita dell’impianto, ma successivamente le tubazioni si sono rotte nuovamente e ci siamo trovati in una situazione veramente disagevole per

studenti e personale”.

L’impegno per risolvere il problema non è mancato come spiega la nota informativa: “Lo scorso martedì 7 novembre sono ripresi i lavori di risistemazione e la conclusione dell’intervento è prevista per sabato 11 novembre (oggi ndr). Oltre a questo intervento emergenziale, volto a dare un ambiente termicamente adeguato agli utenti, è già prevista la costituzione di una nuova linea di distribuzione del calore, che dovrebbe

risolvere in via definitiva il problema”.

Per ridurre al minimo i disagi venerdì 10 e sabato 11 la dirigenza ha previsto “delle turnazioni per ridurre quanto più possibile i problemi”. Ma non solo: “Il consiglio di istituto, convocato venerdì sera alle 18.30, ha elaborato modalità organizzative emergenziali, che prevedono turnazioni delle classi con l’impiego della Dad. Queste misure verranno messe in atto unicamente se si dovesse verificare un nuovo problema all’impianto di riscaldamento”. Diqueste misure sarà data compiuta spiegazione mediante comunicazione circolare, se sarà

necessario”.

Insomma una grande attenzione sia per la risoluzione del problema sia per trovare delle soluzioni per ridurre al minimo il disagio degli studenti.

