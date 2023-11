SARONNO – La città continua a sfornare giovani talenti, come nel caso di Gerardo Scalcione, campione della Pugilistica Saronnese che durante gli ultimi campionati italiani assoluti di pugilato era riuscito ad ottenere la medaglia d’argento.

Questa volta arriva un nuovo grande traguardo per lo sportivo: è stato infatti selezionato tra i 4 migliori pugili di’Italia per rappresentare la Lombardia ai prossimi campionati italiani assoluti che si terranno a Chianciano Terme, in Toscana.

Scalcione si sta preparando al meglio in vista della competizione, che si svolgerà nel corso di dicembre, con intense sedute di sparring tenute nella seconda sede della società (via Parini, 54, ex Pizzigoni).

Un grande orgoglio per l’intera comunità saronnese.

(foto del pugile)

