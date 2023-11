SARONNO – Domani mattina alle 11 in Municipio si terrà l’incontro tra l’Fbc Saronno e l’Amministrazione comunale. L’annuncio arriva proprio dal Comune che si è mobilitato alla luce del movimentato fine settimana vissuto dalla società sportiva e in generale dalle realtà che usano l’impianto di via Biffi il celebre Colombo Gianetti.

Il tema sul piano sono le condizioni del manto erboso del campo della struttura ma anche la gestione della presenza del rugby Saronno. Del resto settimana scorsa c’è stato l’incontro tra il Comune e la società della palla ovale seguita dalla pubblicazione delle lettera firmata da 100 tra mamme e papà che chiedevano un campo di allenamento per i loro piccoli. Da registrare anche l’intervento di Osa Saronno che ha chiesto un tavolo di lavoro per ottimizzare l’uso della struttura e valutare eventuali modifiche anche per non vanificare il lavoro svolto per accreditare la struttura per le diverse competizioni.

E ancora domenica c’è stata la dura contestazione degli ultra dell’Fbc Saronno: la squadra biancoceleste ha infatti giocato l’ennesima partita “in esilio” costretta a pagare lo stadio di Gallarate spostando il match contro il Verbano alle 19. Una contestazione che arriva dopo che, alcuni tifosi, hanno visto i piccoli atleti del rugby allenarsi al Colombo Gianetti.

