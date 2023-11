LOMAZZO – Sfreccia a 90 all’ora col monopattino: ha rischiato seriamente di farsi del male, se fosse volato a terra chissà come sarebbe finita, il 20enne albanese che l’altrro giorno ha dato filo da torcere alla polizia locale, che gli aveva intimato l’alt. Ne è nato un inseguimento, lungo via Lombardia di Lomazzo, che si è concluso con il fermo del fuggiasco.

Per il ragazzo è scattata una pesante sanzione pecuniaria ed è stato anche deferito per resistenza a pubblico ufficiale (mollato il monopattino aveva infine cercato di scappare a piedi), è stato inoltre trovato in possesso di un modico quantitativo di hascisc, ad uso personale. La droga è stata posta sotto sequestro.

(foto archivio)

14112023