SARONNO – Straniero avvicina e palpeggia ragazzina in stazione: sono accorsi i carabinieri e lo hanno denunciato. L’episodio si aggiunge a quelli di criminalità che si sono verificati nei giorni scorsi allo scalo di “Saronno centro” di piazza Cadorna o direttamente sui convogli.

In questo caso, in orario pomeridiano una ragazzina di 16 anni stava salendo sul Saronno-Como con il fratello minore: da dietro un extracomunitario le si è avvicinato e l’ha palpeggiata sulle natiche, quindi seguendola dentro al vagone. Nel frattempo il treno è partito, ed a difesa della giovane è accorso il capotreno. Il convoglio è stato fatto fermare alla stazione di Rovello Porro dove è nel frattempo accorsa, su allarme del personale ferroviario, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Turate. I tutori dell’ordine hanno bloccato l’uomo, un 30enne originario della Nigeria, e l’hanno portato al comando. E’ emerso che si trova in italia senza fissa dimora, ed è stato ora denunciato a piede libero per “violenza sessuale”.

14112023