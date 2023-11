SARONNO – Sarà realizzato con la formula “Partecipiamo” degli incontri dell’Amministrazione con i cittadini saronnesi la presentazione del Pgtu cittadino.

Il piano che si occuperà di regolare la circolazione in città e che prevede alcuni interventi e proposte per risolvere annosi problemi cittadini è stato presentato in una riunione fiume delle commissioni urbanistica e ambiente qualche settimana fa. Era stata annunciato un incontro con la cittadinanza che alcuni manifesti affissi in centro hanno svelato è stato programmato per giovedì 23 novembre alle 2045 all’auditorium Aldo Moro.

Il manifesto usa la grafica degli appuntamenti “Noi partecipiamo” organizzati nei quartieri e ricorda che sarà un incontro pubblico per la presentazione alla cittadinanza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione