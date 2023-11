LOMAZZO – Presi a Lomazzo, avevano ricevuto il decreto di espulsione che non hanno rispettato anzi rimettendosi subito a spacciare, a solo qualche chilometro di distanza, in territorio di Cadorago. I fatti sono degli ultimi giorni: a Lomazzo la polizia locale aveva fermato i due stranieri, marocchini di 25 e 24 anni, trovati addormentati nei sacchi a pelo nel parco Somaini vicino all’asilo: in Italia senza permesso di soggiorno nei loro confronti era stato emesso il decreto di espulsione. Sarebbero dovuti tornare subito in Marocco e invece solo qualche giorno dopo sono stati pizzicati dalla vigilanza urbana di Cadorago, in zona boschiva, intenti a spacciare droga. Avevano 160 grammi fra hascisc e cocaina, 1900 euro in contanti e pure un coltello a serramanico.

Subito liberi

Arrestati, sono stati processati per direttissima al tribunale di Como, hanno patteggiato due anni di reclusione ma immediatamente scarcerati.

(foto archivio: pattugliamento della polizia locale nei boschi della zona)

15112023