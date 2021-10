x

COMASCO – Una (finta) bomba sotto una panchina ha suscitato la scorse notte grande allarme nel paese di Cadorago, nel comasco. L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri quando alcuni passanti hanno notato uno strano oggetto posto sotto una panchina nei pressi di un bar tabaccheria situato nella località di Caslino al Piano, in via Diaz. Sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cantù che hanno constatato, effettivamente, la presenza di un oggetto costituito da un tubo dal quale uscivano dei fili.

L’area è stata transennata da parte di carabinieri e vigili del fuoco subito accorsi e 10 famiglie sono evacuate sino all’1 quando con tutte le cautele l’oggetto è stato recuperato: al di là dell’aspetto inquietante, non sarebbe stato comunque pericoloso. Sono in corso le indagini per cercare di chiarire chi l’abbia posizionato il quel luogo e per quale motivo. Episodio dunque per ora oscuro, sul quale stanno cercando di fare luce le forze dell’ordine.

(foto archivio)

