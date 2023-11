SARONNO – Domenica 12 novembre, nella cornice del Santuario Beato Luigi Maria Monti di Saronno, si è svolta la celebrazione eucaristica in occasione del ventesimo Anniversario della canonizzazione del Beato, avvenuta da Papa Giovanni Paolo II nella basilica vaticana.

Ha presieduto la celebrazione l’arcivescovo metropolita di Milano Mario Delpini presidente della Conferenza Episcopale Lombarda. Dopo essere stato accolto dalla banda cittadina e dalla confraternita del santissimo Sacramento è entrato nel santuario gremito di fedeli.

Durante l’omelia l’Arcivescovo ha esaltato le qualità umane e soprannaturali del beato Luigi raccontando come fu malinteso dai suoi concittadini all’inizio della sua missione di preghiera e di servizio ai poveri, ai malati e ai sofferenti nel corpo e nello spirito. Delpini ha aggiunto che ancora oggi “Dio cerca uomini e donne di Dio per realizzare le sue opere sulla terra, e a Saronno, di uomini e donne di Dio ce ne sono tanti”, alludendo alle centinaia di fedeli che settimanalmente frequentano il Santuario e ricorrono all’intercessione del Beato attraverso l’adorazione eucaristica perpetua, che ogni giorno offre ai fedeli la possibilità di adorare il santissimo sacramento dalle 8 alle 22.

Padre Gianluca Ferrara Cfic, rettore del Santuario, ha ricevuto dall’arcivescovo gli apprezzamenti per l’opera di evangelizzazione lanciata con l’iniziativa “Eremo in città”. Anche il prevosto monsignor Claudio Galimberti e il sindaco Augusto Airoldi si sono compiaciuti per la buona riuscita dell’iniziativa. Raffaele Pier Luca Di Francisca in quanto delegato regionale al consiglio nazionale dell’opera pontificia Rete mondiale di preghiera del Papa (RMPP) e coordinatore diocesano, ha realizzato e donato a monsignor Delpini un disegno su tela che raffigura lo stemma arcivescovile. Questo per ringraziare l’Arcivescovo per la sua promozione della RMPP in diocesi attraverso la citazione in diversi documenti e dirette streaming.

La celebrazione è stata animata magistralmente dalla corale della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Mons. Delpini dopo la celebrazione è sceso con tutti i sacerdoti e i religiosi e le religiose presenti, in cripta per la venerazione del Beato e ha visitato il museo annesso al Santuario. La foto con i membri della Rmpp che frequentano settimanalmente il santuario (martedì 20:30 – sabato 16) ha concluso la mattinata colma di emozioni. In questa occasione il prevosto monsignor Galimberti ha presentato all’arcivescovo Maricarmen Pariona, catecumena ventitreenne della parrocchia prepositurale SS. Pietro e Paolo che la notte di Pasqua riceverà i sacramenti dell’iniziazione cristiana. La celebrazione eucaristica è stata trasmessa in diretta da Radio Mater.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione