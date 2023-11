Città

SARONNO / SENIGALLIA – Vivere Senigallia, giornale online gemellato con IlSaronno.it, ha una nuova grafica. Per festeggiare il ventesimo anniversario della sua nascita, anche la testata online marchigiana di Michele Pinto si è data una nuova veste: minimalista e più leggera, per agevolare soprattutto gli utenti online.

“Il nuovo design – spiega la cogliatese Claudia Crespi, che si è occupata del restyling dei Vivere – caratterizzato da una grafica pulita e minimalista, si traduce in una comprensione chiara della pagina, agevolando il percorso dei lettori attraverso il giornale e favorisce una gerarchia degli elementi intuitiva, assicurando una visualizzazione immediata dei contenuti più rilevanti. Il risultato finale è un sito ottimizzato, in grado di offrire un’esperienza utente migliorata e di rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri lettori.”

La nuova grafica della testata marchigiana è stata condivisa anche da Adnkronos, agenzia stampa italiana con sede a Roma e partner dei 170 Vivere.

L’amicizia tra IlSaronno.it e Vivere Senigallia si è vista negli ultimi anni in diverse manifestazioni: primo tra tutte, l’amatissimo concorso Gelato Contest, che da due anni sfida le gelaterie in città sui loro golosi cavalli di battaglia, offrendo gelati gratis ai lettori in cambio del loro voto; un’iniziativa ispirata all’idea che Michele Pinto aveva già lanciato, con successo, a Senigallia.

Un altro momento importante di questa stretta collaborazione è stato il Festival Epicureo di Senigallia, che ha visto la partecipazione della collaboratrice de IlSaronno Giulia Ariti con l’ufficio stampa dell’evento.

Tra i momenti di condivisione tra IlSaronno e Vivere Senigallia, però, si potrebbero citare molteplici servizi, come il servizio Whatsapp che permette ai lettori del circondario di ricevere le notizie in tempo reale, ma anche l’account Mastodon de IlSaronno.

(in foto: Michele Pinto e Sara Giudici durante la festa di compleanno de IlSaronno del 2022)

