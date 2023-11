Sport

SARONNO – La scelta della federazione europea è caduta su Haarlem. La bella cittadina olandese non lontana da Amsterdam ospiterà la prossima edizione della Coppa delle Coppe di softball, ed a rappresentare l’Italia ci sarà l’Inox Team Saronno, in qualità di detentrice della Coppa Italia 2023, vinta l’estate scorsa a Bologna contro l’Mkf Bollate.

Ancora da definire le date della Coppa delle Coppe 2024: tutto fa pensare che, come d’abitudine, si svolgerà nel corso della terza settimana di agosto, come negli anni scorsi. Di certo le squadre partecipanti potranno beneficiare di strutture all’avanguardia, i centro sportivo di Haarlem dedicato al softball sono, notoriamente, quanto di meglio disponibile a livello continentale e non a caso da tempo le squadre di Haarlem dominano la scena nel panorama olandese del “batti e corri”. E dove, quindi, si annuncia un intenso agosto nel segno del softball.

(foto archivio: l’Inox Team Saronno vincente delle Coppa Italia 2023 a Bologna nella finalissima contro l’Mkf di Bollate)

