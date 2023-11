ANewsletter

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Partito democratico di Saronno.

Il Partito Democratico si impegna a promuovere il dialogo costruttivo e un momento di sensibilizzazione sulla questione israelo-palestinese. Con questo spirito, il Partito Democratico della provincia di Varese insieme al circolo locale promuovono per venerdì 17 novembre all’auditorium Aldo Moro a Saronno (viale santuario 3) alle 21 un evento per sensibilizzare sulla questione israelo-palestinese. Presenti come relatori:

– Chantal Antonizzi, coordinatrice Israele e territori palestinesi occupati del coordinamento Medio Oriente e nord Africa di Amnesty international

-Alessandro Alfieri, senatore Pd e capogruppo in commissione affari esteri e difesa

-Emanuele Fiano, Già deputato alla camera per il partito democratico

L’incontro verrà moderato da Fabrizio Patti, redattore Rai Tgr e introdotto da Lucy Sasso, rappresentante segreteria della provincia di Varese Pd.

Il Partito Democratico riconosce le tensioni storiche tra le due parti e ritiene necessario creare uno spazio aperto alla cittadinanza che promuova la comprensione di ciò che sta avvenendo ed è avvenuto nell’area negli ultimi 70 anni.

L’evento rappresenta un passo concreto nella direzione di un impegno continuo del Pd per promuovere la pace e la stabilità nella regione.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento di dialogo e riflessione.