Sport

SARONNO – “Istituzione” nel mondo del calcio amatoriale, la saronnese Equipe Garibaldi è anche in questa stagione protagonista assoluta: sta lottando nelle zone di vertice del campionato Acsi.

Per il presidente Antonio Del Sordo, il direttore sportivo Angelo Monti e l’allenatore Maurizio Iemma, con lo “storico” dirigente Vito Pizzino una annata per ora ricca di soddisfazione, lottando alla pari contro chiunque grazie ad una squadra che costituisce uno riuscito mix fra gioventù ed esperienza, con tanto entuasiamo, sia per le partite interne (che si giocano sui bei campi del centro sportivo di Rovello Porro) che in occasione delle trasferte; la lotta per la vittoria nel campionato è apertissima e vede i saronnesi in piena corsa.

Rosa di alto livello

Nel team anche giocatori che hanno calcato i palcoscenici regionali della Figc, Eccellenza e dintorni. Come Edgar Monti, il capitano Renato Maturo, i “senatori” Salvatore Castaldo e Radouane Sourir.

Il punto del campionato

Si è arrivati alla 7′ giornata. Già disputate Ossona-Ucmn 1-2 e Solbiatese-Terzo Psa 3-1. Domenica 19 alle 10 Beata-Acc. Bmv, Sc Faro-Oltresempione; alle 10.30 Carioca-Atletico Stimp, Equipe Garibaldi-La Meserese, Franck’s Team-New Team; alle 11 Gso Ossona-Celtic. Classifica; Atletico Stomp e Solbiatese 16 punti, Equipe Garibaldi 14, Acc. Bmv e Sc Faro 13, Ossona 12, Beata e Ucmn 11, La Meserese 10, Oltresempione 6, Franck’s Team, New Team, Celtic e Terzo Psa 4, Gso Ossona 2, Carioca 0.

18112023