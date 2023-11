Sport

SARONNO – “Domenica tutti a Caronno!” I tifosi del Fbc Saronno si stanno già mobilitando in vista di domenica prossima quando allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella si giocherà l derby d’Eccellenza contro la Caronnese, che è anche quasi uno “spareggio” per la zona playoff della classifica, visto che entrambe le squadre veleggiando nelle parti alte della graduatoria.

UIn appuntamento, fischio d’inizio alle 14.30, che i tifosi certo non vogliono perdersi: quelli saronnesi vista la vicinanza hanno deciso di arrivare allo stadio direttamente a piedi, in corteo, con raduno al posteggio Decathlon di viale Lombardia angolo via Varese a Saronno, alle 13.30.

Classifica

Si gioca domenica l’11’ giornata. Classifica: Calvairate e Pavia 26 punti, Caronnese 23, Magenta 22, Oltrepò e Solbiatese 21, Casteggio e Fbc Saronno 20, Base 96 Seveso 19, Ardor Lazzate 18, Castanese 14, Fc Milanese 13, Verbano, Sestese 12, Accademia pavese 11, Vergiatese 9, Meda 8, Accademia Vittuone 4.

