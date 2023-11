Sport

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la trasferta vittoriosa in Coppa Italia, la Caronnese torna a giocare in casa per il derby contro il Saronno fissato per le 14.30 di domani allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella.

La Caronnese punta a proseguire la striscia positiva di risultati tra campionato e Coppa Italia. I ragazzi di mister Roberto Gatti hanno un solo obiettivo, la vittoria che porterebbe a 3 punti che hanno un sapore unico, quello del derby.

A tal proposito, le parole dell’allenatore rossoblù Gatti: “Domani si gioca il derby, partita con doppia valenza. Sono tanti anni che mancava il derby Caronnese-Saronno, sarà emozionante e bello. Loro arrivano da tre vittorie consecutive, noi siamo in striscia positiva. Ce la metteremo tutta, noi stiamo bene e vogliamo dare il massimo per continuità di risultati. Sarà una bella partita e la vivremo con grande intensità ”.

I convocati della Caronnese per la partita di domani:

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco, Emanuele De Bono.

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Marian Puka, Filippo Bossi, Karl Opat, Sakho Boubacar, Gabriele Napoli.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta, Enzo Jordan Mathieu, Lorenzo Russo, Urban Zibert.

Attaccanti: Federico Corno, Alessio Fabbrucci, Fabio Lorusso, Nikita Kovalonoks, Leonardo Zoppi.

Classifica

Si gioca domenica l’11’ giornata. Classifica: Calvairate e Pavia 26 punti, Caronnese 23, Magenta 22, Oltrepò e Solbiatese 21, Casteggio e Fbc Saronno 20, Base 96 Seveso 19, Ardor Lazzate 18, Castanese 14, Fc Milanese 13, Verbano, Sestese 12, Accademia pavese 11, Vergiatese 9, Meda 8, Accademia Vittuone 4.

