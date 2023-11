Buone notizie

SARONNO – Grande entusiasmo nella giornata di oggi per la nuova edizione della colletta alimentare promossa dalla Fondazione banco alimentare.

L’azione solidale coinvolge supermercati e volontari, riconoscibili per le loro pettorine arancioni, sparsi in tutto il Paese. In sostanza si inviato i clienti ad acquistare generi alimentari a lunga conservazione, quali olio, verdure in scatola, passata di pomodoro, tonno in scatola e cibi per bambini, da destinare alle persone in difficoltà. L’obiettivo della campagna è raccogliere donazioni alimentari che saranno distribuite tramite le sedi di Banco Alimentare a numerose organizzazioni partner territoriali. Queste organizzazioni, che comprendono mense per i bisognosi, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto e unità di strada, svolgono un ruolo chiave nel supportare un vasto numero di persone in situazioni difficili.

Rinnovata per il settimo anno la presenza del team dell’associazione Arcadia che ha visto la partecipazione tra gli altri di Silvia Mazzola, Marida Anselmo, Maria Assunta Miglino, Tommaso Valarani e Giuseppe Anselmo. Quest’ultimo commenta: “In un momento di difficoltà economica di tanta famiglie, il cuore dei saronnesi si conferma ancora una volta grande. Grande è anche l’entusiasmo dei volontari da chi ci da una mano ad impacchettare, chi invita a donare e le poste che girano tutto il giorno per ritirare i pacchi. È sempre una esperienza che ti arricchisce e spero che ancora più saronnesi il prossimo anno partecipino come volontari. Ci si può iscrivere tramite il sito della colletta o contattare chi ha già partecipato”.

Nel Saronnese e nel comasco hanno aderito 7 punti vendita: Carrefour market di piazza Libertà 52, Esselunga di via Novara 50/52, Eurospin di via Varese 13, Tigros di via Miola 27; U2 Supermercato viale Prealpi 22 a Saronno: Conad city piazza Sandro Pertini, V Lidi vicolo Aosta, 71, Tigors di via Bergamo 175 a Caronno Pertusella; Esselunga di via Varese 57 a Solaro: U2 Supermercato di via Marchese Pagani a Rovello Porro; Eurospin di via Antonio Negri 9; Famila di via del Seprio 41, Tigros di via Graffignana 18 a Lomazzo; D’Ambros di via Massina a Turate.

Qui alcune immagini della giornata di lavoro