Calcio

LENTATE- Nell’11’ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Lentatese ospita sul proprio campo la Baranzatese in un match importante e combattuto che viene vinto dai padroni di casa con il risultato di 3 a 1.

Il primo tempo della gara è bloccato, con le due squadre che inizialmente si studiano per cercare di affondare il colpo e portarsi in vantaggio. Poche occasioni nitide nei primi minuti, ma al 44′ la Lentatese si conquista un penalty, sul quale si presenta il solito Tallarita che realizza e permette alla sua squadra di concludere il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa, dopo soli 3′ di gioco, i padroni di casa si conquistano un altro calcio di rigore e l’epilogo è lo stesso: Tallarita sul dischetto e doppio vantaggio della Lentatese. Al 62′ la squadra di mister Valente trova anche la rete del 3 a 0, con il goal siglato da Cogotzi. Al 72‘ c’è spazio anche per la rete della bandiera della Baranzatese segnata da Pieri che riapre solo virtualmente la partita.

Grazie a questa vittoria la Lentatese scavalca l’Aurora CMC Uboldese e raggiunge l’Universal Solaro in seconda posizione a 21 punti, dietro solo all’Ispra Calcio. Dall’altra parte la Baranzatese rimane ferma a 17 punti nella zona neutra della classifica.

Lentatese-Baranzatese 1948 3-1

LENTATESE: Griggio, Malacarne, Rivaletto, Cogotzi, Meroni, Pignatiello, Galbiati, Parravicini, Tallarita, Ballabio, Schiavo. A disp: Mauri, Merlini, Quitadamo, Scanu, Misuriello, Saccullo, Talpo, Pozzi, Giglio.

ALL: Valente.

BARANZATESE 1948: Piagni, Garcea, Guastone, Pieri, Fontana, Di Stefano, Stoica, Battaglia, Ruggeri, Lillo, Romeo. A disp: Romani, Messaoudi, Dell’Anna, Silanos, Fedele, Capelli, Giambertone, Grimaldi, Dominella.

ALL: Fratto.