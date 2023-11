Calcio

VILLA GUARDIA – Grande prestazione del Calcio Misinto 1971 quella odierna nella partita disputata in trasferta contro il Villaguardia valida per l’undicesima giornata di campionato del girone A della terza categoria di Como.

La gara si sblocca dopo 10 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con un bellissimo goal di Cederle che in semirovesciata insacca il pallone in rete e porta in vantaggio gli ospiti. Dopo poco più di un quarto d’ora dal goal del vantaggio, il Misinto riesce a raddoppiare il risultato nuovamente con Cederle che trova con un colpo di testa la doppietta personale.

Nel secondo tempo continua il dominio degli ospiti che, dopo diverse azioni pericolose, trovano la rete dello 0-3 che chiude completamente i giochi con Cattaneo.

Il Misinto stravince, così, una partita nella quale non ha mai avuto particolari problemi in fase difensiva e grazie alla quale torna a casa con tre importantissimi punti con i quali vola al primo posto del girone a pari merito con la Celtica, protagonista oggi di una pesante sconfitta contro il Lario. Risultato ancora negativo, invece, per il Villaguardia che trova la decima sconfitta stagionale a causa della quale resta all’ultimo posto della classifica con un solo punto.