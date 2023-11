Calcio

CISLAGO – Bella partita quella disputata nel tardo pomeriggio odierno a Cislago nel campo sportivo del Cistellum nel quale è stato ospitato il Giussano calcio in occasione dell’undicesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Match combattuto nella prima parte di gioco nel quale i padroni di casa riescono a creare numerose occasioni da goal senza però riuscire a concretizzarle. Quando la partita sembrava finire con il risultato momentaneo di 1-1 grazie ai goal di Quaggelle per i padroni di casa e Parravicini per gli ospiti, il Cistellum riesce a mettere ko gli avversari prima con uno splendido goal dell’airone Marazzi e poi con il goleador Costanzo che mette il sigillo ad una vittoria importantissima.

Con la vittoria odierna, il Cistellum aggancia al primo posto la Gerenzanese a 28 punti, oggi protagonista di un clamoroso pareggio per 4-4 con la Cascina Mamete. Si infuoca, dunque, lo scontro diretto di domenica prossima nel quale le due squadre che condividono la testa della classifica si affronteranno alle 14.30 a Gerenzano pressate anche dall’inseguitrice Bulgaro che in caso di vittoria con la Stella Azzurra Arosio, attualmente al quarto posto, e in caso di pareggio tra le due squadre al comando diventerebbe capolista.

ASD CISTELLUM 2016 – ASD GIUSSANO CALCIO 3-1

Asd CISTELLUM 2016: D’Auria, Moaina, Bonfrate, Quaggelle, Morosi, Simone, Anzani, Mancini, Lobianco, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: Losa, Roma, Sassi, Montorio, Milani, Jabiri, Montan, Cozzi, Costanzo. All: Giussani.

Asd GIUSSANO CALCIO: Vangi, Spinelli, Intonazzo, Riboldi, Mutton, Purita, Cali, Fossati, Giussani, Sant’Agada, Priolo. A disposizione: Spinelli M, celardo, Borghi, Nigro, Parravicini, Scardinale, Ronchetti, Natale, Bretti.