Sport

CANTÙ – Partita ricca di emozioni e di goal quella disputata a Cantù tra i padroni di casa della Cascina Mamete e la capolista Gerenzanese valida per l’undicesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

La partita finisce clamorosamente 4-4 con entrambe le squadre che hanno saputo trovare gli spazi giusti per attaccare la difesa avversarie trovando ben quattro goal a testa.

Con il pareggio odierno, la Gerenzanese viene raggiunta al primo posto della classifica dal Cistellum, protagonista oggi di un’importante vittoria per 3-1 contro il Giussano, motivo per cui si è acceso ancor di più lo scontro diretto per il comando della classifica che si disputerà tra le due squadre nel pomeriggio di domenica prossima nel campo sportivo di Gerenzano.

Risultato simile anche per i padroni di casa della Cascina Mamete che conquistano un punto con il quale salgono al settimo posto in classifica a pari merito con la Virtus Cermenate ferma a 14 punti vista la sconfitta odierna di misura contro la Polisportiva Veranese.