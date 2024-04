Calcio

SARONNO – Partita combattuta e frizzante quella disputata nel pomeriggio di oggi 14 aprile nello stadio Cassina Ferrara di Saronno dove l’Amor Sportiva ha ospitato il Cistellum per la 28° giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Sin dai primi minuti di gioco entrambe le squadre iniziano a creare azioni offensive ma a sbloccare il risultato è l’Amor Sportiva che, precisamente all’8′ del primo tempo, si porta in vantaggio con Rubino che, dopo essersi trovato a tu per tu con il portiere avversario grazie ad un bel lancio lungo di Codari, insacca in porta il pallone. Dopo il goal dello svantaggio, il Cistellum prova a reagire ma è bravo l’estremo difensore di casa a salvare il risultato chiudendo, dunque, il primo tempo con il parziale di 1-0.

Nel secondo tempo a segnare ci pensa, invece, la squadra ospite che al 13′ della ripresa pareggia il goal subito nel primo tempo con la trasformazione di Rimoldi dal dischetto di un calcio di rigore che riapre così la partita. Dopo un paio di azioni per parte, il Cistellum riesce a trovare il goal dell’1-2 questa volta con la conclusione del subentrato Jabiri che finalizza al 75′ sul perfetto traversone arrivato dall’out di destra regalando la vittoria alla propria squadra che resiste alle pericolose conclusioni avversarie arrivate nel finale.

Il Cistellum porta a casa, dunque, tre punti con cui conferma il già consolidato posto in zona play off. Risultato differente, invece, per l’Amor Sportiva che, nonostante la sconfitta, può festeggiare la matematica salvezza vista la sconfitta odierna del Novedrate per 3-1 con la Polisportiva Veranese.

ASD AMOR SPORTIVA – ASD CISTELLUM 1-2

Asd AMOR SPORTIVA: Chiti, Spaudo, Codari, Pilato, Uboldi, Caimi, Gariboldi, Busnelli, Rubino, Banfi, Caso. A disposizione: Vidovic, Pustorino, Nigro, Boschetto, Busnelli A, Pogliani, Chiti R, Benedetti. All: Boldorini.

Asd CISTELLUM 2016: Cappato, Sassi, Bonfrate, Quaggelle, Montan, Simone, Moiana, Cozzi, Mboup, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: D’Auria, morosi, hati, Macchi, Jabiri, Montorio, Di Trani, Mancini, Viola. All: Gastaldello.