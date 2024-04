Calcio

CANTÙ – L’Amor Sportiva, dopo la sconfitta di misura contro la vincitrice del campionato Gerenzanese della scorsa settimana, è tornata in campo nel pomeriggio di questa prima domenica di aprile a Cantù per disputare la 27° giornata del girone H della seconda categoria di Como con il Cascina Mamete.

Il primo tempo è in totale controllo della squadra ospite che, dopo aver spaventato numerose volte la difesa avversaria con le conclusioni pericolose di Gariboldi e Aloardi, riesce a sbloccare il risultato al 30′ con la rete di Rubino su assist di testa di Busnelli dopo una bella azione iniziata da Codari.

Dopo nemmeno due giri di orologio dalla ripresa del gioco dopo la conclusione del primo tempo, l’Amor Sportiva riesce a raddoppiare il vantaggio questa volta con il goal di Pilato sugli sviluppi di un calcio di punizione. La reazione del Cascina Mamete è, però immediata con la rete, anch’essa sugli sviluppi di una punizione, di Frigerio che accorcia il risultato. Dopo l’1-2 si abbassano i ritmi offensivi del match fino agli ultimi minuti di gioco durante i quali gli ospiti sfiorano per due volte il terzo goal negato prima da un salvataggio miracoloso sulla linea di porta di Longoni e poi da una bella parata dell’estremo difensore Venuti.

L’Amor Sportiva vince così un match importante per 1-2 grazie al quale conquista tre punti con cui sale al dodicesimo posto a quota 30 a nove lunghezze di distanza dalla zona a rischio retrocessione dove attualmente si trova l’oggi sconfitto Cascina Mamete che, però, ha disputato una partita in meno rispetto alle concorrenti per la corsa salvezza.

ASD CASCINA MAMETE – ASD AMOR SPORTIVA 1-2

Asd CASCINA MAMETE: Venuti, Terraneo, Talpo, Colombo, Mangeruca, Borroni, Gilardoni, Sebellin, Buttafuoco, Molteni N, Belluschi. A disposizione: Molteni M, Arnaboldi, Longoni, Perri, Terraneo, Cancellieri, Moscatelli, Ferigerio, ballabio. All: Spada.

Asd AMOR SPORTIVA: Chiti, Spaudo, Codari, Pilato, Uboldi, Caimi, Gariboldi, Busnelli, Rubino, Aloardi, Boschetto. A disposizione: Vidovic, Pustorino, Nigro, Caso, Banfi, Muraca, Pogliani. All: Boldorini.