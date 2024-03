Calcio

CANTU – Partita combattuta ed equilibrata quella disputata nel tardo pomeriggio di oggi 3 marzo nello stadio comunale Caimi di Cantù dove la Cascina Mamete, in occasione della ventitreesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, ha ospitato la Cogliatese.

Le due squadre, visto il pareggio per 1-1 con marcatore Buttafuoco per i padroni di casa, conquistano un punto che non scuote particolarmente la classifica soprattutto per la Cogliatese che sale a quota 27 punti in campionato rimanendo all’undicesimo posto della classifica. Leggermente diverso è il discorso per la Cascina Mamete che raggiunge l’Amor Sportiva che però ha una partita disputata in meno visto il rinvio per maltempo.