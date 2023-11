Calcio

BUSTO ARSIZIO – Partita a senso unico quella disputata nel campo sportivo comunale di Busto Arsizio nel quale il Busto 81 Calcio ha ospitato, in occasione della decima giornata effettiva di campionato del girone B di terza categoria di Varese, l’Airoldi.

Nei primi 10 minuti del primo tempo regolamentare, l’Airoldi riesce a trovare il suo spazio in campo e a creare diverse occasioni pericolose da goal non riuscendo però a concretizzarle. Il match si sblocca nella prima mezz’ora di gioco con il Busto 81 con Spreafico che, grazie ad un errore difensivo, si trova a tu per tu con il portiere avversario e insacca in porta facendo concludere il primo tempo con il risultato parziale di 1-0.

Nella seconda metà di gara, il Busto oltre ad essere padrone di casa diventa anche padrone del gioco dominando in ogni parte del campo gli avversari che non riescono a fermare difensivamente l’offensiva avversaria che, nonostante alcune parate in avvio di ripresa, rifila in 45 minuti altri due goal, il primo con Rizzo e la rete del 3-0 con Mucchi.

L’Airoldi trova, così, un’altra sconfitta in una partita nella quale ha saputo arginare parzialmente gli avversari solamente nel primo tempo. Con la sconfitta odierna, la squadra di Origgio scende al nono posto con 9 punti a cinque lunghezze di distanza dalla zona play off. Risultato invece positivo per i padroni di casa del Busto 81 Calcio che si aggiudicano la settima vittoria consecutiva confermando il secondo posto con 21 punti a -6 dal capolista Città di Samarate.