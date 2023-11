Città

SARONNO – La notizia arriva dal sito istituzionale del Comune di Saronno che annuncia un’interruzione dell’erogazione di corrente elettrica nel rione Matteotti.

“E-distribuzione – si legge nella breve nota – ha comunicato che, per concludere l’intervento di illuminazione del comparto di viale Amendola, è necessario effettuare un’interruzione di corrente nel quartiere Matteotti nella giornata di giovedì 23 novembre: il servizio di erogazione sarà quindi sospeso dalle 8.30 alle 15”.

Si tratta dell’ultimo degli interventi realizzati nell’ambito del contratto di quartiere stipulato a suo tempo tra Comune di Saronno, Aler e Regione Lombardia. La riqualificazione di via Amendola, nel tratto compreso tra le vie Palladio e Don Minzoni ha comportato per l’Amministrazione comunale un investimento superiore a 400.000 euro, che con l’aggiunta della somma stanziata da Regione Lombardia, porta il costo dell’opera ad un totale di circa 800.000 euro. “L’intervento ha comportato la trasformazione in una grande piazza rialzata di parte dell’area di via Amendola, divenuta uno spazio continuo all’aperto di aggregazione e socializzazione che sarà inaugurato prossimamente con il coinvolgimento di tutte le realtà locali”.

Questo intervento sull’illuminazione pubblica l’ultimo tassello dell’intervento.