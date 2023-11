Cronaca

SARONNO – A mezzogiorno dell’altro ieri due individui che si spacciavano per carabinieri e un terzo fingendosi avvocato hanno orchestrato una truffa ai danni di una anziana residente in città. Si sono presentati alla porta della donna chiedendo il permesso di entrare. Una volta all’interno, le hanno detto che suo figlio era coinvolto in un grave incidente stradale. Hanno persino messo in scena una chiamata telefonica con un complice che si fingeva il figlio, chiedendo alla vittima di consegnare loro tutti i soldi e i gioielli presenti in casa, per evitargli guai con la legge.

La pensionata, in preda alla paura, ha ceduto alle richieste dei falsi carabinieri e del finto avvocato, consegnando loro quanto possedeva. I truffatori, dopo aver ottenuto il bottino, si sono dati alla fuga senza lasciare traccia. I parenti della donna, venuti a conoscenza dell’accaduto, hanno immediatamente contattato i veri carabinieri per presentare una denuncia contro gli ignoti.

Questo non è il primo episodio di truffe simili verificatosi nella zona, sollevando preoccupazioni riguardo a questa pericolosa “tendenza criminale”.

