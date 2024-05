Calcio

SOLBIATE ARNO – Protagonista in campionato ed arrivata alla finale nazionale di Coppa Italia, persa col Paternò, la Solbiatese riparte… dalla riconferma del direttore generale Carmine Gorrasi. In queste ore il comunicato ufficiale del club, che punterà ancora in alto.

Carmine Gorrasi rimane alla Solbiatese. La società Solbiatese Calcio 1911 comunica che il direttore generale Carmine Gorrasi continuerà la sua avventura in nerazzurro. Nonostante le voci di una possibile separazione, il sodalizio tra la Solbia e Gorrasi proseguirà con un legame ancora più forte. Arrivato a Solbiate Arno nel 2019, sotto la sua gestione sono arrivati ottimi risultati, come la vittoria dei campionati di Prima categoria nel 2020, di Promozione nel 2022 e la semifinale playoff del 2023. Nell’ultima stagione la vittoria della Coppa regionale e la finale della fase nazionale. Proprio l’atto conclusivo di Firenze sarà il punto da cui ripartire per centrare l’obiettivo, nella prossima stagione, della promozione in Serie D.

È anche grazie a lui che la Solbiatese è tornata a sognare in grande. Ufficialmente terminata la stagione 2023-24, il DG sta già pianificando le prime mosse per la nuova annata, con l’augurio che sia ancor più entusiasmante.

