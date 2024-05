iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate organizza sul territorio cittadino il servizio di trasporto scolastico a mezzo di scuolabus che è strutturato tenendo conto dei bacini d’utenza dei diversi plessi scolastici pubblici facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate.

Il servizio potrà essere attivato per i seguenti istituti:

– scuola materna “Rodari” (via Rossini) e scuola materna “Munari” (via Oslavia)

– scuola elementare “Battisti” (via Manzoni);

– scuola elementare “Dante” (via Dante);

– scuola elementare “Rosmini” (via Rossini);

– scuola media “Galilei-Da Vinci” (via Trento e Trieste).

Iscrizioni

Le domande per l’anno scolastico 2024/2025 dovranno essere presentate da ora al 15 giugno.

Dal Comune si precisa che “in caso di saldo negativo relativo ai servizi scolastici dell’anno in corso (servizio mensa o servizio trasporto) non potrà essere effettuata o confermata l’iscrizione”.

Per aderire al servizio dovrà essere compilato l’apposito modulo e consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Tradate o inviato all’indirizzo email [email protected] o [email protected].

