DESENZANO – A Desenzano decide un gol di Paloschi al minuto 89: i padroni di casa oggi pomeriggio si sono aggiudicati la finale playoff di serie D per 1-0 contro la Varesina calcio.

I dirigenti del club di Venegono Superiore sono comunque soddisfatti per una stagione che ha visto la formazione del varesotto sempre fra le protagoniste: “E’ stato un finale di stagione che ci ha lasciato la consapevolezza di aver fatto un viaggio straordinario”.

Meglio classifica al termine della regular season, alla formazione bresciana sarebbe comunque bastato anche un pareggio per aggiudicarsi la finalissima playoff del girone B della serie D: il piazzamento ai playoff serve per definire la graduatoria degli eventuali ripescaggi in serie C, dove è già volata la vincitrice del campionato ovvero il Caldiero terme.

(foto Varesina calcio: saluto di giocatori e staff del club varesotto ai tifosi presenti sugli spalti dello stadio di Desenzano)

19052024