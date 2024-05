iltra2

DESENZANO – Oggi Desenzano e Varesina calcio – la formazione calcistica di Venegono Superiore – si sfidano nella finale playoff di serie D: si gioca allo stadio “Tre stelle” di Desenzano del Garda alle 16, con ingresso gratuito per il pubblico, su accorso fra le due società.

La Varesina è lanciatissima, in semifinale ha eliminato la corazzata Piacenza: questo pomeriggio i varesotti dovranno obbligatoriamente vincere perchè in regular season si sono piazzati peggio dei bresciani, che in caso di parità si aggiudicherebbero quindi la finale.

Per arbitrare l’incontro è stato designato Enrico Eremitaggio di Ancona, assistenti Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Laura Gasparini di Macerata.

(foto archivio: esultanza giocatori della Varesina calcio, che hanno raggiunto l’ultimo atto dei playoff di serie D)

